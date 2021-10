Numarul celor care se vaccineaza cu prima doza continua sa creasca, iar astazi a ajuns la 62.000. Un numar de 99.376 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 62.512 reprezinta prima doza, 8.513 – doza a doua si 28.351 – doza a treia, a informat, joi, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Vaccinare in data de 21 octombrie 2021. Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate in funcție de urmatoarea convenție privind frecvența:…