Campanie vaccinare: 15.704 persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, de la ultima raportare, au fost vaccinate 15.704 persoane si au fost inregistrate 126 reactii adverse, rata fiind de 3,41 la o mie de doze administrate. Potrivit CNCAV, de la ultima raportare s-au vaccinat 15.704 de persoane, 5.733 cu Pfizer si 9.971 cu AstraZeneca. Vaccinul Moderna nu a fost folosit in ultimele 24 de ore, stocul pentru prima doza fiind epuizat. Rapelul cu vaccinul Moderna va incepe in 4 martie. In total, au fost vaccinate 905.142 persoane, dintre care 616.595 au primit deja doua doze, iar 288547 sunt doar la prima doza. De la ultima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 27.944 de doze de vaccin, dintre care 19.522 – Pfizer, 115 – Moderna si 8.307 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 32.924 de doze de vaccin, dintre care 23.482 – Pfizer, 298 – Moderna si 9.144 – AstraZeneca. Potrivit CNCAV, 17.268 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a II-a de ser au…

- 38.128 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Cifrele sunt in scadere fața de ziua precedenta, se arata in bilanțul Comitetului Național pentru Vaccinare transmis joi, 19 februarie. De asemenea, au fost inregistrate 244 de reacții adverse, majoritate raportate in urma administrarii…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 43.319 de doze de vaccin, dintre care 28.615 – Pfizer, 5.372 – Moderna si 9.332 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al…

- Un numar total de 37.137 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai multe cu doza de rapel. Au fost inregistrate 50 de reactii adverse, din care 39 la persoane vaccinate cu Pfizer, 4 la persoane vaccinate cu Moderna și 7 la persoane vaccinate cu AstraZeneca. Citește și: Clotilde…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-Covid informeaza ca, in ultimele 24 de ore, 27.548 de persoane au fost vaccinate anti-Covid, din care 12.248 cu prima doza de vaccin Pfizer, iar 15.300 cu rapelul, scrie agerpres . Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate 29.769 de persoane, din care 12.917 cu prima doza. De la debutul campaniei, pe 27 decembrie, au fost vaccinați aproape 600.000 de romani, conform datelor anunțate luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Potrivit datelor puse la dispoziția…