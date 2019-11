Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar sucevean pasionat de istorie mai are la dispoziție cinci zile pentru a strange fondurile necesare pentru publicarea primei sale carți - „Ordinul Templierilor. Intre istorie și legende".La doar 22 de ani, Emanuel Iavorenciuc, „Emi", este membru al Societații de ...

- Un tanar de 18 ani din satul Zoresti, comuna Vernesti, judetul Buzau, este cautat de parinti, dupa ce la sfarsitul lunii septembrie a disparut, in timp ce se afla in judetul Suceava. Marian Georgian Nistor a fost dat disparut la data de 30 septembrie 2019, dupa ce in seara zilei de 29 septembriea ...

- Președintele Klaus Iohannis se folosește de resursele Cotroceniului, dar imbina planul oficial cu cel politic. Președintele merge la Cluj, acolo unde va participa la deschiderea anului universitar, iar apoi are o intalnire cu liberalii in cadrul Adunarii Regionale a organizațiilor PNL Nord-Vest.…

- Potrivit unei informații publicate in premiera de cotidianul OPINIA, barbatul responsabil de vandalizarea corturilor și a materialelor de campanie din oraș ar fi nimeni altul decat un cunoscut blogger din Buzau. Barbatul se afla sub contract cu USR pentru promovarea imaginii partidului. In noaptea de…

- Cum planificam un concediu chibzuit și cum sa cheltuim inteligent in timpul vacanței? Intr-adevar, concediul e una dintre acele cheltuieli consistente, care poate sa ne dea peste cap bugetul pentru cateva luni. Descopera cum sa te pregatești pentru cheltuielile din concediu, grație sfaturilor trainerului…

- Ziarul Unirea FOTO. Un tanar din Alba, care a stat 6 ani in Anglia, și-a investit toți banii intr-un salon in Oradea. Elite – Men’s Class Grooming, creat pentru a scoate in evidența stilul masculin Cosmin Campean, un tanar originar din județul Alba, care a stat 6 ani in Marea Britanie, și-a investit…

- Un barbat in varsta de 20 de ani din Buzau a trait pana la varsta aceasta fara niciun act de identitate (CNP sau certificat de naștere) deoarece mama acestuia nu l-a declarat dupa ce l-a adus pe lume.

- Polițiștii buzoieni anunța ca, in urma administrarii materialului probator și a unei percheziții domiciliare, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 35 de ani din municipiul Buzau, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. ”Din investigațiile efectuate de polițiști a reieșit ca…