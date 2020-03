[Campanie Susținere] Dă binele mai departe. Ringier îți oferă GRATUIT spațiu publicitar pentru asta. Traimvremuri in care solidaritatea e cheia. Nu exista alta posibilitate decat sapunem la comun priceperea fiecaruia și resursele pe care la avem, ca sa putemtrece cu bine peste aceasta perioada. Motiv pentru care grupul Ringier ofera GRATUIT spațiupublicitar pentru tot ceea ce inseamna activitați care ajuta oamenii. Companiisau inițiative civice care incearca sa faca mai ușoara perioada aceasta pentrufiecare dintre noi. Cei care sunt in linia intai și care nu și-au opritactivitatea pentru ca oamenii au mare nevoie de ei. De exemplu, cei careaprovizioneaza cu alimente sau medicamente oamenii vulnerabili,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

