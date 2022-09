Stiri pe aceeasi tema

- La TVR 1 si TVR Info marcam inceputul anului scolar cu lansarea unei campanii inedite despre educatorii, invatatorii si profesorii cu vocatie, pe care i-am gasit de-a lungul si de-a latul tarii. In orase mari si localitati mici.

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania viitorului. Chiar daca sistemul de invatamant este intr-o permanenta reforma si problemele se rostogolesc an de an, jurnalistii TVR INFO au gasit profii de 10. Cei care invata Romania - o noua campanie a Stirilor TVR.

- CADO (Centrul de Advocacy și Drepturile Omului) reclama la CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii) o școala din județul Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru segregare școlara, pe criteriul etnic, a 44 de elevi de etnie roma care invața intr-o sala de sport.Pe 16…

- Trei școli din județele Prahova, Suceava și Botoșani au fost declarate caștigatoarele concursului flash-mob organizat in cadrul proiectului ”Școala pentru toți copiii!”-II In cadrul proiectului ”Școala pentru toți copiii!”-II, implementat de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului – CADO in parteneriat…

- Momentul in care o balena cu cocoasa loveste o barca in largul coastei orasului Plymouth, Massachusetts, a fost surprins in imagini. Nava de cinci metri a suferit avarii usoare la prova, dar in mod ciudat era inca in stare buna de functionare. De asemenea, in urma incidentului nu au fost persoane…

- Cei mai buni specialiști din domeniul cardiologiei din Romania și invitați din alte opt țari au participat, in perioada 29 iunie – 1 iulie, la cea de-a 22-a ediție a Conferinței Naționale de Cardiologie Cardio NET. Evenimentul a fost organizat in incinta Castelului Teleki din Dumbravioara, de catre…

- Activitațile in aer liber ocupa un loc important in curriculumul programelor de vara Logiscool Romania din 2022, mai ales dupa ultimii ani in care interacțiunile au avut loc preponderent online. Școala de programare pentru copii și adolescenți cu varste intre 6 și 17 ani a deschis inscrierile pentru…