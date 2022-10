Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani,150 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 250 Transylvania Open (Cluj Napoca, Romania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In primul tur, romanca a fost invinsa, marti, 11 octombrie,…

- Aproape o suta de milioane de europeni se așaza la cozile foamei. Un studiu Eurostat arata ca tot mai multe familii traiesc la limita saraciei, iar Romania se afla in fruntea clasamentului, alaturi de Bulgaria și Spania.

- Naționalele de handbal feminin ale Romaniei și Spaniei se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in meciul decisiv al ediției din 2022 de la Trofeul Carpați. Disputa va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. Romania - Spania, live de la 20:00 Ediția din 2022 a Trofeului Carpați se disputa in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca deocamdata Romania nu indeplineste criteriile tehnice pentru intrarea in programul Visa Waiver si a subliniat ca trebuie sa existe o campanie de constientizare si o informare mai buna a oamenilor care vor sa aplice pentru vize pentru Statele Unite…

- Ministrul roman de Interne, Lucian Bode a declarat intr-un interviu acordat EFE, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Spania, ca obiectivul primordial al Romaniei este intrarea in spatiul Schengen, dupa ce a petrecut mai bine de unsprezece ani respectand cerintele impuse, suferind „pierderi…

- Femeile care locuiesc in Bistrița-Nasaud traiesc in medie cu 7 ani mai mult decat barbații. De asemenea, femeile care locuiesc in mediul urban au mai multe șanse sa aiba o viața lunga decat cele din mediul rural. Potrivit unor date oferite de Institutul Național de Statistica și facute publice de hotnews.ro,…

- Autoritatile spaniole au lansat o campanie prin care promoveaza frumusetea naturala. Ministerul Egalitatii din Spania in colaborare cu Institutul Femeilor au initiat o campanie prin care incurajeaza femeile sa mearga la plaja.