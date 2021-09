Campanie pro siguranță Campania "Vacanța s-a terminat. Sunteți pregatiți pentru un nou inceput?" care se deruleaza in perioada 1-10 septembrie va invita sa continuați saptamana cu 10 minute acordate sigurantei copiilor in locuinta, informeaza Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. "Așadar și cand sunt acasa singuri, cei mici trebuie sa … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

