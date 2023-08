Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a ironizat din nou Polonia, marti, in legatura cu prezenta mercenarilor rusi Wagner in apropierea granitei și spune ca Varsovia ar trebui sa-i multumeasca pentru ca ii tine sub control, relateaza Reuters.

- Seful Serviciului de informatii militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a declarat, luni, ca nu exista informatii care sa indice ca mercenarii Wagner din Belarus ar urma sa atace Ucraina, Polonia sau alte tari limitrofe.

- Polonia si Lituania si-ar putea inchide frontierele cu Belarusul daca sunt amenintate de grupul de mercenari rusi Wagner, a afirmat vineri Arnoldas Abramavicius, adjunct al ministrului lituanian al apararii, citat de AFP.

- Polonia si Lituania si-ar putea inchide frontierele cu Belarusul daca sunt amenintate de grupul de mercenari rusi Wagner, a afirmat vineri Arnoldas Abramavicius, adjunct al ministrului lituanian al apararii, citat de AFP.

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a discutat la Moscova cu omologul rus, Vladimir Putin, situația de pe frontul din Ucraina, dar și problemele pe care le ridica prezența mercenarilor Wagner in țara unde s-au regrupat dupa rebeliunea armata de

- Mercenarii din gruparea Wagner vor face antrenamente impreuna cu trupele speciale bieloruse chiar la granița Belarusului cu Polonia, a anunțat, joi, guvernul dictatorului Lukașenko, conform Reuters.

- Luptatori din grupul Wagner au ajuns in Belarus din Rusia, au declarat oficiali ucraineni si polonezi sambata, la o zi dupa ce Minskul a declarat ca mercenarii antreneaza soldatii tarii la sud-est de capitala, relateaza Reuters.

- Seful companiei militare private Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, spune ca mercenarii sai vor continua sa lupte pentru Moscova chiar si dupa retragerea lor din orasul Bahmut, din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, care este de luni bune scena unor batalii crancene.