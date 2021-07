Campanie malware derulată de Grupul LuminousMoth, descoperită de Kaspersky Un program malware de tip phishing ce se raspandeste prin intermediul e-mailurilor a fost descoperit, recent, de catre specialistii Kaspersky.



Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis vineri AGERPRES, campania de amenintari persistente avansate (APT) este indreptata impotriva utilizatorilor din Asia de Sud-Est, in special din Myanmar si Filipine.



In acest sens, Kaspersky a identificat aproximativ 100 de victime in Myanmar si 1.400 in Filipine, dintre care unele erau entitati guvernamentale.



"Infectarea initiala are loc prin e-mailuri de tip phishing… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

