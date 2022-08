Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Tokyo este in cautare de modalitați prin care sa creasca popularitatea bauturilor alcoolice, dupa ce o schimbare de atitudine in randul tinerilor in timpul pandemiei a dus la o scadere a veniturilor fiscale, relateaza The Guardian . Astfel, autoritațile au lansat o campanie prin care…

- Japonia le cere celor aproximativ 37 de milioane de oameni care locuiesc in Tokyo și in imprejurimi sa foloseasca mai puțina energie electrica și sa reduca folosirea aerului condiționat, chiar și pe fondul unui val de caldura record, cu temperaturi de 40 de grade Celsius, scrie CNN . Guvernul i-a indemnat…

- In ședințe paralele PSD și PNL au discutat viitoarele modificari la Codul Fiscal. Astfel TVA urmeaza sa creasca la o serie de produse și servicii, in domeniul HORECA. Iar taxe mai mari se vor regasi și pe dividende, tutun și alcool. Cea mai mare modificare vizeaza insa jocurile de noroc, unde impozitul…

- Regatul Unit, Statele Unite, Canada si Japonia urmeaza sa interzica importurile de aur rusesc, in cadrul unor noi sanctiuni, din cauza razboiului purtat de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, a anuntat duminica Guvernul britanic, in prima zi a summitului G7, relateaza AFP.

- Turistii straini care viziteaza Japonia vor fi obligati sa poarte masti sanitare, sa isi procure o asigurare medicala privata si sa fie insotiti pe tot parcursul sederii lor de ghizi, a anuntat, marti, Guvernul japonez, in contextul in care intentioneaza o deschidere treptata dupa doi ani de restrictii…