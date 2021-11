Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre parinții vulnerabili din mediul rural și-ar dori sa anuleze Craciunul din acest an pentru ca nu au bani pentru cadouri și brad, potrivit studiului “Craciunul pentru copiii din satele Romaniei”, realizat in noiembrie de World Vision Romania. Unul din sase parinti nu are nici macar 10…

- Educația se va face centrele „Generații" dezvoltate de Asociația „Aici pentru Tine" și susținute de Fundația Regala Maragareta a Romaniei și o companie din domeniul produselor lactate, care și-au extins activitatea in 6 județe transilvane. Centrele implica seniori in activitați educaționale desfașurate…

- sa invețe in acest an școlar. Cei care doresc sa schimbe viitorul copiilor din centrele de plasament se pot inscrie in programul educațional Ajungem MARI pana pe 3 octombrie. Școala online a avut un impact puternic negativ asupra copiilor din medii defavorizate, iar in programul Ajugem MARI sunt inscriși…

- La finalul saptamanii trecute, CERT Transilvania in parteneriat cu Groupama Asigurari au donat copiilor din satele Apusenilor 50 de calculatoare dotate cu camere web și microfon, in cadrul campaniei „Vreau la școala!”. „Va spuneam lunile trecute ca prietenii noștri de la Groupama Asigurari susțin accesul…

Programul educațional Ajungem MARI a demarat o noua campanie de inscrieri pentru voluntari care sa le fie alaturi copiilor din centrele de plasament, apartamentele și casuțele de tip familial.

- Voluntarii CERT Transilvania, impreuna cu Groupama Asigurari, au acționat, in cadrul campaniei „Vreau la școala!” și au distribuit calculatoare cu toate cele necesare, inclusiv camere web și microfoane, copiilor din zonele izolate, de munte, pentru ca micuții sa aiba șanse egale cu ceilalți elevi in…

- Tanti Lenuța, „Bunica din Chinteni”, s-a intalnit miercuri cu copiii parohiilor Visuia, din județul Bistrița-Nasaud, și Ghirișu Roman, din județul Cluj. Ea le-a spus – in felul ei inimitabil – ca s-a obișnuit de mica sa mearga la biserica, pentru a-și gasi pacea. „Sa știți ca io, de cand am…