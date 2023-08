Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, in țara noastra, se observa o creștere a numarului persoanelor depistate cu tuberculoza (TB), din pacate in forme avansate. ”Este o problema: aceste persoane se prezinta la medic tarziu, cu forme severe de boala”, subliniaza dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie…

- Scolile vor primi bani de la Ministerul Educatiei pentru activitatile din Saptamana Verde, incepand cu anul scolar 2023-2024 , a anuntat ministrul Ligia Deca. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca doreste ca din urmatorul an scolar (anul scolar 2023-2024) sa existe si un sprijin financiar pentru…

- Aerul curat este esențial pentru sanatatea oamenilor și a ecosistemelor. Doar poluarea atmosferica, fara a lua in considerare și alte forme de poluare, este responsabila pentru aproape 238 000 de decese premature in fiecare an in randul europenilor. Noile norme propuse de catre Comisia Europeana…

- In 2010, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ziua de 28 iulie, Ziua Mondiala a Hepatitei, iar saptamana 22-28 iulie – Saptamana Hepatitei. Ziua Mondiala a Hepatitei reprezinta o initiațiva globala care are ca scop creșterea nivelului de conștientizare, educare și informare a populației cu privire…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a transmis ca, incepand de vineri, cadrele didactice primesc salariile majorate, in urma adoptarii OUG prin care s-a acordat o crestere medie de peste 25% a salariilor pentru personalul didactic.

- Stomatologii au ieșit in strada, deoarece ei susțin ca deciziile luate de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania (CMSR), publicate in Monitorul Oficial, inseamna falimentul a aproximativ 15.000 de cabinete mici, afectarea activitații multor medici stomatologi și costuri suplimentare pentru pacienți.…

- Caravana mobila a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București va oferi servicii gratuite pentru depistarea tuberculozei, in 12 comune bacauane, unde au fost depistate cazuri de tuberculoza in anii precedenți. Campania va avea loc in perioada 03 – 28 iulie. Aparatura de radiologie…

- Ministerul Educației, Ligia Deca, a declarat ca „se va merge pe trei scenarii de grile, una dintre aceste grile fiind cea lucrata deja la Ministerul Educației, impreuna cu federațiile sindicale, la sfarșitul anului trecut, inceputul acestui an”. Aceasta a precizat ca s-a discutat, in linii mari, despre…