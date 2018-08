Campanie în Brașov: „Păstrează parcul curat pentru copii” (Social) Polițiștii locali vor fi cu ochii pe cei care fumeaza, beau alcool in incinta locurilor publice de joaca, sau deterioreaza mobilierul urban. Poliția Locala Brașov a lansat o campanie ce vizeaza menținerea unui mediu curat in spațiile de joaca pentru copii prin respectarea celor mai elementare reguli de bun-simț. Campania a fost intitulata sugetiv „Pastreaza parcul curat pentru copii” și a venit ca urmare a propunerilor... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

