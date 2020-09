Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea „O campanie electorala FARA HARTII!”, ideea inedita a unui candidat pentru funcția de primar din județul Alba Primarul Comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a anunțat pe pagina de socializare faptul ca a decis sa nu foloseasca niciun ban pentru campania electorala, folosind doar contul personal…

- Mihai Covaliu (42 de ani), președintele COSR, a aparut cu un clip de susținere pe pagina de Facebook a lui Veștea, care candideaza pentru un nou mandat la conducerea județului din partea PNL. Aduce in discuție candidatura Brașovului pentru JO tineret 2028 și-l felicita pe Veștea fiindca „duce la indeplinire”…

- "E fake news, e campanie electorala. Daca s-ar fi intamplat in 2017... in ce an suntem acum? Daca era o fapta penala putea sa faca plangerea intr-un timp scurt. Dar sa spui dupa 3 ani jumatate ca a fost urmarita? Interesul ei este sa creeze o presiune ca este urmarita. Citeste si: Cum pune Clotilde…

- Situație incredibila in județul Timiș. Deși campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri, primarul unei comune care se afla la 40 kilometri de Timișoara are garantat un nou mandat. Acest lucru este posibil din cauza faptului ca Florin Daniel Florea, actualul edil al localitații Checea,…

- Fostul ministru al Muncii si-a lansat oficial candidatura la Primaria Craiovei in luna martie a acestui an, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Vasilescu a renuntat la postul de deputat din Parlamentul Romaniei pentru a-si desfasura activitatea in calitatea de primar. „Biroul…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a filmat un clip in Spitalul Judetean. In filmare, seful administratiei judetene vorbeste despre dotarile unei noi sectii. Presa nu a primit acces in sectie pe motiv ca nu exista "aviz epidemiologic", in timp ce echipa PNL a facut un live pe…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a filmat un clip in Spitalul Judetean. In filmare, seful administratiei judetene vorbeste despre dotarile unei noi sectii. Presa nu a primit acces in sectie pe motiv ca nu exista "aviz epidemiologic", in timp ce echipa PNL a facut un live pe…

- Deputatul PNL Antoneta Ionita a transmis, marti, in plenul Camerei, reprezentantilor PSD, initiatori ai motiunii simple impotriva ministrului Sanatatii, ca au transformat pandemia de COVID-19 in motiv de campanie electorala, sustinand ca Nelu Tataru merita sa primeasca felicitari si respect pentru…