Campanie electorală cu viruși Mai sunt doar doua zile de campanie electorala. Atipica, spune Iohannis, purtatorul de cuvant al Guvernului. Atipica, repeta și premierul, vocea a doua a Cotroceniului. Atipica prin prostie, prin grandoarea badaraniei și prin atacuri marlanești, adaug eu. Mai rau ca niciodata. Nu cred ca, dincolo de automatismul sau reflexul politic, cetațeanul a ințeles de ce […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

