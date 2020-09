Campanie electorală cu huiduieli Prezent la una dintre manifestațiile din campania electorala premierul Ludovic Orban a avut surpriza de a fi apostrofat de mai mulți cetațeni din Capitala. Totul a inceput dupa o declarație pe care alegatorii din sectorul 1 au considerat-o neadevarata și au reacționat vorbind la portavoce. „Sa nu faceți niciodata ce fac acest exponenți ai PSD, care arata ce a adus PSD-ul pentru București și pentru Sectorul 1. Lipsa de educație, lipsa de civilizație, obraznicie impinsa pana la maxim, nerespectarea regulilor de bun simț care se realizeaza in societate. De astfel de lucruri vrem sa scapam in București,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

