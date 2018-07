Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Madonna a lansat luni o campanie de strangere de fonduri ce vizeaza obtinerea sumei de 60.000 de dolari in beneficiul copiilor din Malawi. In prima zi dupa debutul acestei initiative caritabile, vedeta pop a strans deja peste 10.000 de dolari, informeaza Reuters. Cantareata…

- Andreea Marin si-a ingrijorat fanii odata cu vizita pe care a facut-o la doua clinici private. Vedeta era camuflata si parea ca si-ar dori ca nimeni sa nu o vada. Andreea Marin a petrecut ceva timp la control, si-a facut analize, iar fanii au fost pusi imediat pe ganduri.

- Unul din 15 copii din Romania e obez. Saracia ne „salveaza", mulți copii, aceștia fiind prea saraci pentru a avea mai mult de o singura masa pe zi și, astfel, se mențin la o greutate apropiata de normal. Ne așteptam la o creștere exponențiala a cazurilor de obezitate infantila in perioada urmatoare",…

- Depresia este o boala care afecteaza tot mai mulți romani. Medicii o numesc „boala secolului“. A ajuns principala cauza de imbolnavire si dizabilitate la nivel mondial. Este și cea mai intalnita afecțiune la pacienții care ajung in Clinica II de ...

- Rezultate Evaluare Nationala 2018 Botoșani. Primele rezultate la Evaluare Nationala 2018 vor fi afișate pe 19 iunie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații in intervalul o...

- ndepartat de la Kayserispor ca urmare a unui parcurs dezastruos in ultima parte a sezonului, Marius Sumudica (47 de ani) a acceptat oferta sauditilor de la Al Shabab, locul zece in ultima editie de campionat, iar duminica a explicat ce l-a convins sa ia drumul Arabiei Saudite, in ciuda unei oferte…

- Carnagiu pe un drum județean din Prahova. Un copil de 14 ani și doi adulți au murit dupa ce doua mașini s-au ciocnit, luni dupa-amaiza, iar impactul a fost atat de devastator incat ambele vehicule s-au rasturnat, fiind distruse in mare parte. Accidentul s-a produs, potrivit polițiștilor, pe Drumul Județean…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, este decisa sa demareze o campanie inedita pentru Romania. Astfel, cel mai probabil, de 1 Iunie, Ziua Copilului, la nivel național va demara o campanie de vaccinare door to door (din ușa in ușa) impotriva rujeolei. ”Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea…