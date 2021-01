Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit sa vaccineze numai 154.268 de persoane de la debutul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, pe 27 decembrie 2020. Dintre acestea, 544 de persoane au manifestat reacții adverse. In ultimele 24 de ore, doar 13.821 de cadre medicale au fost vaccinate. Potrivit datelor puse la…

- Numar de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (in ultimele 24 de ore) - 16.896.2. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech (incepand cu data de 27 decembrie 2020) - 125.190.3. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor…

- Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, vineri s-au vaccinat 16.306 cadre medicale. Numar total de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 16.945 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore și s-au inregistrat aproape 90 de reacții adverse. Romania a depașit 41.000 de persoane vaccinate. DOCUMENTUL poate fi CITIT AICI Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 anunța…

- 2.888 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, in Romania, cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore. Asta duce numarul total de persoane vaccinate la 5.666, arata datele Comitetului Național de Coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de vaccinare, s-au inregistrat 17 reacii…

- Dupa primele trei zile de vaccinare, 2.778 cadre medicale au fost vaccinate si s-au inregistrat sapte reactii adverse, dintre care sase in ultimele 24 de ore, conform Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de…