Noua tulpina de coronavirus a facut ravagii in Regatul Unit. Autoritațile anunța ca procesul de imunizare in masa a populației va fi accelerat. Spitalele sunt supraaglomerate iar personalul medical este epuizat. Din acest motiv s-a stabilit ca vaccinarea anti-coronavirus trebuie intensificata. De joi in Regatul Unit se folosește și vaccinul anti-Covid produs de AstraZeneca-Oxford. Pana la jumatatea lunii februarie guvernul britanic iși propune sa vaccineze 13 milioane de persoane care aparțin grupelor de risc, conform EFE și Agerpres . De la debutul campaniei de vaccinare cu vaccinul Pfizer-BioNtech,…