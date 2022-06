Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul si bibliotecarul Avram Iancu va inota, miercuri, de Ziua Internationala a Dunarii, timp de 12 ore, pe raul Dambovita, in sprijinul copiilor cu nevoi speciale din Asociatia Conil, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Compania turca din domeniul apararii Baykar, producatoarea celebrelor drone Bayraktar, a anunțat luni ca va dona Ucrainei trei astfel de aparate fara pilot, dupa o campanie de strangere de fonduri care a dus la colectarea unei sume suficiente pentru a cumpara „cateva” drone Bayraktar TB2, scrie Reuters.

- Primul centru de terapii alternative pentru copiii cu nevoi speciale din judetul Maramures va fi construit in comuna Recea, intre localitatile Coltau si Ariesu de Padure. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La Centrul de terapii alternative pentru copiii cu nevoi speciale, din cadrul proiectului Althera, au fost demarate astazi lucrarile de execuție, anunța Consiliul Județean Maramureș. Acestea vor fi finalizate in luna decembrie a acestui an, iar in primavara anului viitor Centrul, construit in comuna…

- Ministerul Familiei negociaza obținerea de fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Sociala (POIDS) pentru a sprijini familiile in care se gasesc copii cu nevoi speciale, anunța Gabriela Firea.

- Ministerul Familiei negociaza obținerea de fonduri europene prin Programul Operațional Incluziune și Demnitate Sociala (POIDS) pentru a sprijini familiile in care se gasesc copii cu nevoi speciale, anunța Gabriela Firea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- COMUNICAT DE PRESA| Senator PSD de Alba, Calin Matieș: „Alaturi de copiii cu nevoi speciale din Alba! Campanie de conștientizare a autismului in Senatul Romaniei” COMUNICAT DE PRESA| Senator PSD de Alba, Calin Matieș: „Alaturi de copiii cu nevoi speciale din Alba! Campanie de conștientizare a autismului…

- Comunicat Calin Matieș: Alaturi de copiii cu nevoi speciale din Alba. Campanie de conștientizare a autismului in Senatul Romaniei Avem datoria și responsabilitatea de a fi alaturi de cei care au, cu adevarat, nevoie de sprijinul nostru. In data de 4 aprilie, impreuna cu doamna Angela Panazan, președintele…