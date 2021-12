Stiri pe aceeasi tema

- Doua asistente medicale si doi registratori au fost retinuti in cazul ceritificatelor false de vaccinare de la centrul de vaccinare din Petea, judetul Satu Mare. De asemenea, a fost retinuta si o alat persoana fara calitate speciala. Sumele cerute pentru documente false de vaccinare erau cuprinse intre…

- Aproximativ doua milioane de persoane care nu au fost complet vaccinate impotriva Covid-19 au fost plasate in izolare in Austria, in contextul in care tara se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri, relateaza BBC. „Nu luam aceasta masura cu usurinta, dar, din pacate, este necesara”, a declarat…

- Locuitorii Sectorului 1 cu varsta de peste 18 ani beneficiaza de radiografii pulmonare si consultatii de specialitate gratuite, la Complexul Multifunctional Caraiman, care deruleaza, incepand de luni si pana pe 8 decembrie, o campanie de informare, educare, prevenire si constientizare a tuberculozei,…

- Deputatul PNL, Florin Alexandru Alexe s-a remarcat prin inițiativele concrete luate in sprijinul celor care se confrunta cu probleme sociale și financiare. Din categoria vulnerabila ,a societații, fac parte și persoanele varstnice care au mare nevoie de masuri de sprijin in vederea alinierii la un…

- Angajatii vor putea munci și de acasa, accesul cetatenilor in sediul institutiei – restrictionat N.D. Avand in vedere ca scenariul roșu se menține la nivelul Ploieștiului, ca urmare a numarului mare de cazuri de persoane confirmate pozitiv cu noul virus, s-a dispus și modificarea programului de lucru…

- Persoanele interesate sa urmareasca o zi din viata de teren a arheologilor vor avea ocazia sa faca acest lucru sambata, 25 septembrie, la situl Baile Figa, unde Muzeul National al Carpatilor Rasariteni organizeaza o campanie de cercetare arheologica si, totodata, o zi a portilor deschise, potrivit…

- PSD a demarat o campanie de strangere de semnaturi de la populație pentru Legea plafonarii prețurilor la energie electrica și gaze naturale. „Biroul Politic Permanent a luat decizia ca organizațiile PSD sa demareze o acțiune de strangere de semnaturi de la cetațeni pentru Legea inițiata de PSD privind…

- Partidul Social Democrat va declansa o campanie de strangere de semnaturi pentru plafonarea preturilor la gaze si la energie electrica, a anuntat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, Radu Oprea. "Am hotarat impreuna cu colegii din Biroul Permanent National sa declansam o campanie de strangere de…