Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) organizeaza un nou targ de adoptii de caini si pisici, sambata, in parcarea Snagov Plaza Entertainment & Shopping Square. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Mioveni: Campanie de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor in Faget In perioada 22-23 noiembrie, in perimetrul zonei de picnic Faget, se va derula o noua campanie de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor de rasa comuna, cu sau fara stapan. Campania este organizata cu sprijinul Asociației…

- Primarul general al Capitalei a anuntat ca a inceput campania de sterilizare a pisicilor fara stapan, derulata de catre PMB, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA). Edilul a adaugat ca aceasta campanie se deruleaza conform proiectului votat de cetateni si declarat castigator…

- Zece catei au fost adusi vineri la sediul municipalitatii de Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, iar patru dintre acestia au fost adoptati, a anuntat primarul general, Nicusor Dan, pe pagina de Facebook.

- Prin proiectul partener „Adopta, Iubește, Adora”, festivalul RiseUP – Bucharest on the Sky by MachineMan a organizat in perioada 1 și 2 octombrie 2022 un targ de adopții pentru animalele fara stapan. In cadrul evenimentului, 36 de caței și 22 de pisicuțe și-au gasit stapan, anunța Autoritatea pentru…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor organizeaza sambata, incepand cu ora 11:00, un targ de adoptii in Parcul Regele Mihai I (Herastrau) din Capitala, unde vor fi oferiți spre adopție 40 de caini și 20 de pisici.

- Nr. 63.417 din 05.09.2022 CAMPANIE DE STERILIZARE GRATUITA, DESFASURATA DE POLITISTI IMPREUNA CU ASOCIATIA "PAWS OF LOVE" In perioada 17.08. 02.09.2022, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor impreuna cu Asociatia "Paws of Love" au desfasurat, pe raza orasului Insuratei, o campanie…

- Baiatul este stabil, se afla sub supravegherea medicilor și „este mai bine decat ieri”, au declarat reprezentanții Spitalului Grigore Alexandrescu din București pentru Libertatea, marți, 23 august.Un copil de 7 ani a cazut ieri de pe una dintre coloanele decorative din holul Primariei Capitalei. Baiatul…