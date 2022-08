Stiri pe aceeasi tema

- Servici Edilitare pentru Comunitate Mioveni SEL anunța ca in perioada 16 -18 august se va derula o campanie de sterilizare gratuita a cainilor și pisicilor cu sau fara stapan. Campania este organizata cu sprijinul Primariei Mioveni și Asociației Tierhilfe Hoffnung – adapostul de caini Smeura. Acțiunea…

- Autoritatile spaniole au lansat o campanie prin care promoveaza frumusetea naturala. Ministerul Egalitatii din Spania in colaborare cu Institutul Femeilor au initiat o campanie prin care incurajeaza femeile sa mearga la plaja.

- Pentru a veni in sprijinul mai multor familii nevoiașe din județul Buzau, elevii coordonatori ai Asociației Simbio Buzau s-au gandit sa inițieze o campanie umanitara, in parteneriat cu Parohia Bisericii Sf. Nicolae din cartierul Dorobanți. Buzoienii sunt rugați sa doneze haine, incalțaminte și alimente…

- Compania turca din domeniul apararii Baykar, producatoarea celebrelor drone Bayraktar, a anunțat luni ca va dona Ucrainei trei astfel de aparate fara pilot, dupa o campanie de strangere de fonduri care a dus la colectarea unei sume suficiente pentru a cumpara „cateva” drone Bayraktar TB2, scrie Reuters.…

- Hranirea copilului sub un an cu lapte de vaca sau de alta proveniența animala poate provoca deficiențe in aportul de substanțe nutritive de baza, atrag atentia specialistii. Daca mama nu mai alapteaza bebelusul, poate primi gratuit lapte praf de tip formula pentru sugari pana la varsta de un an. Campanie…

- La nivel național a fost declanșata o campanie pentru eliminarea testelor de verificare a virginitatii. Campania se numeste #DeNetestat si isi propune sa elimine definitiv din legislatie, cu ajutorul unei petitii, aceste teste care au fost folosite ca amenințare și abuziv impotriva femeilor ani la rand.…

- Sangele nu poate fi cumparat, nu poate fi produs și nu poate fi obținut decat prin bunavoința celui de langa noi. Nu vrem sa ne imaginam cum este sa ajungi in punctul in care viața ta sa depinda de o punga de sange și sa nu ai de unde sa o procuri. Iar in acest moment, pe patul de spital, o persoana…

- Vineri a avut loc prima campanie de sterilizare a cațeilor cu stapan din Bacau din acest an. Campania a inceput la 9 dimineața și s-a incheiat la ora 18, fiind sterilizați 45 caței cu proprietar: 34 femele și 11 masculi. Este o creștere a numarului de caței sterilizați, de la 38 de la ultima campanie…