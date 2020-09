Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurata sub egida Federației Romane de Ciclism, in parteneriat cu RoadGrandTour, competiția de ciclism Turul Colinelor s-a desfașurat in sambata și duminica in județul Bacau. va avea loc in perioada 29-30 august in județul Bacau. Cursa, la care au participat peste 80 de cicliști de toate varstele…

- Un grup de parteneri al caror domeniu de activitate este agricultura ecologica pregatește, sub coordonarea omului de afaceri bacauan Marius Cașiș, vicepreședinte pentru zona Moldova al Asociației Romane pentru Agricultura Durabila (ARAD), lansarea oficiala a Programului ECO START. Principalul obiectiv…

- In județul Bacau s-au inregistrat 158 de infectari cu noul coronavirus COVID-19 in acest weekend. Daca numarul cazurilor va avea aceeași curba ascendenta, autoritațile spun ca ajunge curand in blocaj in tot județul. Cele șapte paturi ATI ale Spitalului Județean Bacau alocate pacienților cu COVID sunt…

- E instructor auto la SC Diadrive. Dar, in paralel cu instructajul pe care-l face viitorilor posesori de permis auto, face și instrucție cu defensivele adverse. De luni pana vineri se ocupa cu Școala de Șoferi. Sambata și duminica, in schimb, Bogdan Lupu ii da inainte cu Școala de…goluri! La 31 de ani…

- Daca inainte de contestații, județul Bacau inregistra 22 medii de 10 la Evaluarea Naționala, dupa contestații numarul se ridica la 22, intrucat alți doi absolvenți de gimnaziu au obținut și ei media maxima, urmare a reevaluarii lucrarilor lor. Reamintim ca la acest examen Bacaul a avut 5.665 de candidați…

- Gest impresionant facut de aviatorii Bazei 95 Aeriana din Bacau care, la primele ore ale zilei de sambata, pilotand elicoptere de tip IAR-330 SOCAT, au adus o ploaie de flori peste cadrele medicale ale Spitalului Județean. S-a dorit a fi un umil omagiu adus tuturor angajaților din Sanatate, care de…

- In urma mai multor informații aparute in mass-media, cu privire la identificarea mai multor persoane care exploatau ilegal cantitați importante de trufe negre in județul Bacau, in zona localitații Solca, ministrul Costel Alexe a dispus verificari ale Corpului de Control al Ministrului, care va cerceta…

- Daca aș fi auzit acum cateva luni in urma ca voi incepe sa intru pe Zoom, Google Meet, Google Classroom, ca voi scrie doar in word, ținand legatura cu ceilalți prin intermediul online-ului și interacțiunea umana va fi redusa drastic, aș fi spus ca este o gluma buna. Odata cu școala online, au aparut…