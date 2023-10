Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) anunța ca Romania va fi promovata, in perioada 15 octombrie-15 noiembrie, ca destinație turistica pe postul de televiziune BBC. Campania a fost realizata in colaborare cu producatorul și realizatorul Charlie Ottley, prezentatorul seriei „Flavours of Romania”. „Campania de promovare are ca scop amplificarea vizibilitații și creșterea notorietații Romaniei ca destinație turistica in Europa, cu un accent special pe Marea Britanie. Este vizata, astfel, creșterea numarului de turiști, atat britanici, cat și din intreaga Europa, precum și…