Campanie de promovare a tinerelor talente la Topoloveni Sa ne cunoaștem tinerele talente din comunitate! In prag aniversar, la 600 de ani de atestare documentara, Biblioteca Orașeneasca Topoloveni desfașoara o campanie de promovare a tinerelor talente din comunitate. Condițiile campaniei: varsta de pana in 18 ani. Inscrierile se fac in perioada 10 mai – 1 iunie. Mai multe informații la biblioteca publica locala.The post Campanie de promovare a tinerelor talente la Topoloveni first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Campulung, judetul Argeș, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale, vacante, de asistent medical generalist principal – PL – 8 posturi, in cadrul Secției Boli Infecțioase, Compartimentului Neurologie, Secției Cardiologie,…

- Statul va plati concediul medical pentru carantina suta la suta atat pentru contacții persoanelor confirmate cu SARS COV 2, cat și pentru persoanele care revin in țara dintr-o vacanța petrecuta intr-o tara aflata pe lista galbena. Singura conditie pentru ca acestia sa intre in posesia banilor este aceea…

- Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, vacante de muncitor calificat III telefonist (2 posturi) la Centrala Telefonica. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției contractuale…

- Direcția de Asistența Sociala Topoloveni organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei funcții contractuale de executie, vacante de educator puericultor, din cadrul Compartimentului Creșa. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției…

- Luni, ultima zi pentru a solicita amanarea ratelor la banci! Conditiile pe care trebuie sa le indepliniti. Romanii mai au doar cateva zile la dispozitie pana cand pot cere amanarea platii ratelor. Pana luni, 15 martie 2021, cei care doresc suspendarea ratelor pentru o perioada de maximum noua luni,…

- Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Pitesti, județul Argeș organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale, vacante de ingrijitoare (2 posturi) din cadrul Centrului de Ingrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești. Conditiile specifice necesare in vederea…

- Spitalul de Pediatrie Pitești scoate la concurs urmatoarele posturi: medic specialist in specialitatea ”medicina de urgența” (doua posturi cu norma intreaga), medic primar in specialitatea ”ATI” (un post cu norma intreaga), medic specialist in specialitatea ”ATI” (un post cu norma intreaga), medic rezident…