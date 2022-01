CAMPANIE de PREVENIRE în context COVID-19 Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenirea Criminalitații, dar și toate structurile de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au desfașurat acțiuni de informare a cetațenilor cu privire la respectarea masurilor de protecție sanitara și riscurile la care se expun atunci cand incalca prevederile legale in context Covid-19. Inca de la finele anului trecut structurile specializate ale poliției desfașoara activitați de informare in comunitate pe linia prevenirii raspandirii virusului Covid 19 și a informarii populației cu privire la utilizarea certificatelor de vaccinare și… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau s-au aflat in mijlocul elevilor Liceului Teoretic ”Henri Coanda” Bacau pentru a le vorbi despre prevenirea dispariților de minori. La data de 06 ianuarie a.c., politistii…

- Numarul persoanelor care s-au vaccinat in utlimele 24 de ore este de 33.260. Dintre aceștia, 20.255 au facut doza booster. De la debutul campaniei de vaccinare, in Romania s-au vaccinat impotriva Covid-19 cu schema completa apoape 8 milioane de romani. The post Campania de vaccinare: 33.260 doze administrate…

- Premierul Romaniei le solicita medicilor de familie sa se implice mai mult in campania de vaccinare anti-COVID Premierul Romaniei le solicita medicilor de familie sa se implice mai mult in campania de vaccinare anti-COVID Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit joi, 30 decembrie, cu reprezentanții medicilor…

- Pakistanul si-a extins campania de vaccinare anti-COVID-19 cu doza booster la persoanele cu varsta peste 30 de ani, in incercarea de a evita o noua crestere a numarului de infectari dupa aparitia variantei Omicron de coronavirus, relateaza dpa. Centrul National de Comanda si Operatiuni (NCOC), care…

- Franta va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a declarat Macron intr-un discurs televizat, potrivit Agerpres.

- Președintele Franței a spus ca din 15 decembrie, „persoanele de peste 65 de ani” și oamenii cu comorbiditați vor trebui sa faca a treia doza de vaccin Covid-19 pentru a beneficia in continuare de permisul de sanatate, așa numitul certificat verde, anunța Le Figaro. Franta va extinde campania de vaccinare…

- Cele mai puțin vaccinate țari din UE sunt ingenuncheate de al patrulea val al pandemiei de COVID. Cu doar aproximativ 30% din populație complet vaccinata, Romania este a doua țara cel mai puțin vaccinata din Uniunea Europeana. Drept urmare, in prezent se afla in varf in ceea ce privește numarul de cazuri…

- Totodata, investitorii romani și straini reuniți in cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei cer politicienilor și autoritaților sa iși concentreze eforturile in promovarea beneficiilor vaccinarii dar și sa ia masuri ferme, pe modelul celorlalte state europene. Reprezentanții investitorilor romani…