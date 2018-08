Campanie de prevenire "Fără alcool la volan" Politia Romana si Asociatia Berarii Romaniei au lansat marti campania de prevenire rutiera "Fara alcool la volan", care urmareste reducerea numarului evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool la volan. Anul trecut s-au produs 247 de accidente rutiere grave, in urma carora 63 de persoane au decedat, iar alte 249 au fost ranite grav, din cauza conducerii sub influenta bauturilor alcoolice, anunta IGPR. Campania are ca obiectiv constientizarea soferilor si a pasagerilor cu privire la consecintele conducerii unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice, pentru reducerea numarului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

