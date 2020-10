Stiri pe aceeasi tema

- 40,7% dintre utilizatorii romani care au raspuns la acest studiu au declarat ca au acordat mai multa atenție TikTok-ului in pandemie; 39,2 % dintre utilizatorii online romani au declarat ca au interacționat mai mult cu reclamele din social media in timpul pandemiei; 42,5% dintre internauții romani…

- Ea a sustinut ca a obtinut foarte multe voturi, mai ales intr-o campanie bazata numai pe minciuni la adresa sa si ca doreste sa vada „caracatita" despre care au vorbit adversarii sai politici, iar cand va ajunge la Primarie Nicusor Dan sa arate aceasta "caracatita". Firea a precizat ca nu exista "caracatita"…

- In SEO, ca in orice alta tehnica de marketing online, continutul este cel care poate face diferenta intre succes si insucces. Altfel spus, cuvintele "care vand" reprezinta sufletul comertului / al promovarii in cazul oricarui brand. Acest aspect este valabil indiferent ca ne referim la mediul…

- Campania de prevenire și combatere a violenței in familie, E caminul nostru, nu un ring de box, inițiata de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, s-a incheiat azi. Ultimul mesaj transmis de politisti prin undele radio s-a adresat agresorilor pentru ca, din pacate, traversam o perioada in…

- Sistemul medical modular de izolare și tratament, amplasat la Stadionul CFR din Timișoara, este in plina acțiune:... The post Primii pacienți vindecați au parasit spitalul de campanie din Timisoara. Cine sunt cei care au avut grija ca ei sa se faca bine appeared first on Renasterea banateana .

- Consilierul judetean carasean Victor Tiugan a fost confirmat cu SARS CoV-2. A luat virusul in concediu de la o ruda. Acesta s-a prezentat... The post Consilier judetean confirmat cu SARS CoV-2. A luat virusul in concediu de la o ruda. Este deja internat in Spitalul Militar de Campanie din Timisoara…

- Sistemul medical modular de izolare și tratament (SMMIT) Timișoara, care funcționeaza ca secție externa de Boli Infecțioase a Spitalului... The post Spitalul de campanie din Timișoara și-a inceput activitatea appeared first on Renasterea banateana .

- Sistemul medical modular de izolare și tratament (SMMIT) Timișoara, care funcționeaza ca secție externa de Boli Infecțioase a Spitalului... The post Spitalul de campanie din Timișoara și-a inceput activitatea appeared first on Renasterea banateana .