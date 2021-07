Stiri pe aceeasi tema

- In vederea cresterii gradului de constientizare a lucratorilor cu privire la consecintele sociale si economice negative pe care le produce munca nedeclarata si munca subdeclarata (munca la „la gri”), la drepturile si obligatiile pe care le au acestia, cat si la riscurile la care se expun atunci cand…

- Economie Nicio amenda pentru angajatorii teleormaneni in saptamana 22-26 iunie 2021/ La nivel național, amenzi in valoare de 1.686.800 lei iulie 1, 2021 10:24 Inspecția Muncii, prin intermediul inspectorilor din Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman, a desfașurat, in saptamana 22-26 iunie 2021,…

- Economie Amenzi in valoare de 8.500 lei intr-o singura saptamana in Teleorman iunie 25, 2021 13:36 Inspecția Muncii, prin intermediul inspectorilor din Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman, a desfașurat, in perioada 14 – 19 iunie 2021, 51 de acțiuni de control, dintre care 25 de controale…

- Eveniment Sancțiuni pentru persoanele care arunca gunoi la intamplare in Alexandria iunie 11, 2021 09:33 Vorba buna se dovedește insuficienta pentru cei care sunt certați cu regulile, cu legea și cu bunul simț in general, așa ca fața de aceștia autoritațile publice sunt nevoite sa ia masuri mai drastice.…

- Eveniment Flagrant organizat in Alexandria – Doi tineri reținuți de oamenii legii pentru dare de mita iunie 2, 2021 17:17 Doi tineri, un barbat și o femeie de varste de aproximativ 30 de ani, au fost reținuți de oamenii legii, miercuri dupa amiaza, in timp ce se deplasau cu o mașina pe strada Alexandru…

- In cazul in care operatorii economici decid sa ocupe la capacitate maxima locatiile au obligatia de a verifica daca cei care intra sunt vaccinati. In caz contrar, risca amenzi.Premierul Florin Citu a declarat vineri seara ca cei care participa la evenimente sau merg la fitness pot fi verificați daca…

- Din cercetari a reieșit ca, la data de 10 mai 2021, in timp ce s-ar fi aflat in parcul auto al unei societati comerciale, din judetul Iasi, un barbat ar fi indus in eroare o persoana, prin prezentarea ca adevarate a 30 de bancnote contrafacute din cupiura de 100 de euro, ediție 2019.Acesta ar fi detinut…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a finalizat dosarul de cercetare a evenimentului produs pe 2.03.2021, a carui victima a fost Dobrin Adrian Virgil, angajat al Direcției de Sanatate Publica Gorj, soldat cu decesul acestuia pe 6.03.2021, dosar avizat de Inspecția Muncii. Cu ocazia cercetarii evenimentului…