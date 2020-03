Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției a demarat miercuri o campanie de informare a cetațenilor privind pedepsele aplicabile in cazul infracțiunilor savarșite in timpul starii de urgența:Potrivit Codului penal, orice infracțiune savarșita impotriva unor persoane vulnerabile (bolnave) poate fi pedepsita in regim…

- Parlamentari social-democrați au inregistrat la Senat un proiect de „Lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgența”. Propunerea legislativa prevede ca atat persoanele fizice cat și firmele sunt scutiți de la 1 martie 2020, in anumite condiții,…

- Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban (56 de ani), a declarat in cadrul unei conferințe de presa inființarea unei noi infracțiuni: omisiunea de date. Guvernul a stabilit noua infracțiune in timpul starii de urgența din cauza pandemiei de coronavirus. Toți cei care omit prezentarea datelor personale…

- In perioada postcomunista, in Romania a fost decretata pentru prima data stare de urgența in timpul mineriadelor din ianuarie 1999. Ce este starea de urgența Starea de urgența este declarația guvernamentala care poate sa modifice funcționarea normala a anumitor instituții legislative, executive sau…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca a luat o serie de masuri menite sa sprijine mediul investitional din Bucuresti avand in vedere instaurarea situatiei de urgenta in Municipiul Bucuresti si in contextul dificultatilor economice cauzate de existenta infectiei cu coronavirus.Vezi…