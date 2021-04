Campanie de imunizare pentru angajații HORECA din București Vaccinarea angajaților din sectorul HORECA a inceput la centrul special amenajat la Hanul lui Manuc, din București. Acolo sunt așteptați atat angajații HORECA, cat și familiile lor. Ei vor fi imunizați cu doze de vaccin Pfizer, aceasta fiind dorința reprezentanților din HORECA. Listele cu angajați din HORECA care vor sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor fi facute de angajatori, transmise catre DSP București, pentru a fi puse la dispoziție dozele necesare, conform declarațiilor colonelului Alina Moisoi, șef serviciu informații publice la IGSU și responsabil de comunicare in cadrul Comitetului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

