Poliția Romana, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), Asociația Romana a Bancilor (ARB), Microsoft și AttackSimulator au lansat, cu prilejul Lunii Europene a Securitații Cibernetice (European Cybersecurity Month) 2022, o noua componenta educaționala pe site-ul sigurantaonline.ro, una dedicata copiilor. Alaturi de Ambasada Elvetiei in Romania și Swiss WebAcademy, partenerii din