Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 7 și 8 din play-off-ul și play-out-ul Superligii Romaniei. Etapa a 7-a va incepe vineri, 5 mai, cu duelul dintre FC Voluntari și CS Mioveni și se va incheia luni, 8 mai, cu meciul dintre FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe, de pe Arena Naționala…

- Administrația locala a orașului Mioveni organizeaza joi, 16 martie a.c., in parteneriat cu unitațile de invațamant din oraș și serviciile publice, o noua acțiune de ecologizare. Sunt invitați sa participe voluntari de toate varstele și sunt așteptați joi dimineața, la primaria orasului Mioveni, in intervalul…

- Administrația locala din Mioveni, in parteneriat cu unitațile de invațamant din oraș și cu serviciile publice vor organiza, joi, 16 martie, o ampla acțiune de colectare a deșeurilor din natura. Citește și: O echipa de elevi de la la „Zinca Golescu” s-a calificat la Mondialele de Robotica de la Houston…

- Universitatea Craiova a caștigat meciul cu CFR Cluj și, pe langa punctele extrem de importante, și-a refacut moralul dupa inceputul slab din miniretur. Pentru Știința urmeaza un meci la fel de dificil precum cel contra campioanei. Alb-albaștrii o intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe Arena Naționala,…

- In ciuda schimbarilor din lot, Universitatea Craiova a aratat un fotbal bun cu CFR Cluj, a castigat clar contra campioanei si a reaprins speranta suporterilor in privinta podiumului. Pentru Stiinta urmeaza un nou meci de „foc“, de data aceasta in Capitala, contra FCSB-ului. Disputa cu „gasca“ lui Gigi…

- U Cluj s-a prezentat lamentabil in Banie, dovada fiind faptul ca au pierdut cu 5-0 in fata lui FCU . La finalul partidei, antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabau, a admis ca este cel mai dureros esec pe care l-a inregistrat ca antrenor. „De nerecunoscut! Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari…