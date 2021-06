Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Transfuzie Sanguina "Colonel profesor doctor Nicolae Nestorescu'', situat in incinta Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila", gazduieste, luni, in parteneriat cu Patriarhia Romana, o activitate de donare pentru a marca Ziua Mondiala a Donatorului de Sange.

- Echipa „Doneaza sânge, fii erou” organizeaza o campanie de donare de sânge în data de 14 iunie la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Cluj, pentru a ajuta pacienții care se afla în stare critica și care au nevoie de sânge.…

- 14 iunie marcheaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, iar ca atare Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Cluj iși extinde programul pentru a-i primi atat pe donatorii fideli, cat și pe cei noi! Echipa Doneaza sange, fii erou! – OSM Cluj va așteapta la Centrul de Transfuzie, str. Nicolae Balcescu…

- Angajații societații VITAL S.A. au raspuns pozitiv din nou acestei campanii, astfel incat 30 de angajați au donat sange in cadrul primei campanii de donare de sange, de dupa pandemia de coronavirus – „ ALEGE SA FI PREZENT ACOLO UNDE ESTE NEVOIE ZI DE ZI DE AJUTORUL TAU!” In ciuda faptului ca numarul…

- Comunicat de presa Ofera o sansa la viața – doneaza sange! Marți, 08.06.2021, toți cetațenii pot dona sange la ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????, ????????????????????????…

- Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici din Constanta impreuna cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine organizeaza si in aceasta primavara campania de donare de sange si plasma la nivel national.

- Asociația Studenților Mediciniști și Tinerilor Medici din Constanța, impreuna cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine organizeaza și in aceasta primavara campania de donare de sange și plasma la nivel național. „Va așteptam in numar cat mai mare in saptamanile 12-16 și 19-23 Aprilie la Centrul de…

- Campanie de donare de sange si plasma la nivel national, oraganizata de Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici din Constanta impreuna cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine.Asociatia Studentilor Medicinisti si Tinerilor Medici din Constanta impreuna cu Centrul Regional de Transfuzii…