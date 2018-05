Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti organizeaza, in perioada 23-27 aprilie, campania 'Doneaza sange! Fii erou!'. Coordonatorii principali, Delia Vasile si Cristiana Voicu, au subliniat ca este o acțiune de informare si responsabilizare sociala.

- Actiunea este organizata, pentru perioada 16-20 aprilie, de organizatia Junior Chamber International (JCI) Galati in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Galati. Programul pentru donare este de luni pana vineri, intre orele 7.30 – 11.00

- Campania „doneaza sange si vei darui viata!" a inceput pe 10 aprilie si se va incheia pe 31 decembrie. „Donatorii de sange sunt eroii timpurilor noastre. Acum cinci ani in urma, mama mea a fost diagnosticata cu cancer. Medicul chirurg ne-a indrumat sa mergem sa donam sange. Lipsa acestuia in centrele…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Primaria Orasului Negru Voda organizeaza sambata 24.03.2018, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Negru Voda si localitatile invecinate care doresc sa ii ajute pe pacientii…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, Primaria Municipiului Medgidia si Spitalul Municipal Medgidia organizeaza sambata 17.03.2018, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Medgidia si localitatile invecinate care doresc…

- Prefectul judetul Botosani, Dan Slincu, a participat, vineri, la o campanie de donare de sange, alaturi de seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ), ofiteri si subofiteri ai acestei institutii. Slincu sustine ca gestul sau este unul de normalitate si face apel la intreaga populatie a judetului…

- N.D. Avand in vedere numarul redus de persoane care doneaza sange, la Sinaia va avea loc, astazi, o campanie ce are drept scop chiar promovarea acestui act voluntar care vine in sprijinul salvarii de vieti omenesti. Concret, sub genericul “Vino si doneaza sange!”, intre orele 8.30-13.00, la Casino Sinaia,…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Primaria Orasului Navodari organizeaza sambata 17.02.2018, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Navodari si localitatile invecinate care doresc sa ii ajute pe pacientii care…