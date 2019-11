Gorjenii care vor sa doneze sange pentru a salva o viața sunt așteptați sambata, 30 noiembrie, in parcarea mall-ului din Targu Jiu. Aici va fi amenajat un autocar care va fi dotat cu aparatura necesara pentru donarea de sange in condiții optime. Acesta va fi amplasat in parcarea exterioara a centrului commercial intre orele 10.00 și 16.00. In fiecare an, sute de mii de persoane au nevoie de sange si de componente sanguine. Deși in situațiile de criza, romanii au dat mereu dovada de solidaritate, nevoia de sange ramane constanta.

