„Cartile sunt mostenirile pe care marile spirite le lasa omenirii, care sunt date din generatie in generatie ca daruri pentru posteritatea celor care nu s-au nascut inca." Poeta Mihaela Aionesei, din Targu Secuiesc, a lansat o campanie de donare de carte in vederea imbogațirii standurilor bibliotecii municipale. A pornit demersurile in vederea imbogațirii fondului […]