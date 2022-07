Stiri pe aceeasi tema

- Rada Suprema a Ucrainei a revocat-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei. Decizia a fost susținuta de 264 de deputați, relateaza RBC-Ucraina cu referire la mesajul deputatului Iaroslav Jelezneak din Telegram. Pe 17 iulie, președintele Vladimir Zelenski a anunțat ca l-a revocat…

- Ivan Bakanov, fostul șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei, a declarat ca nu a reușit sa schimbe „sistemul” in cațiva ani, avand in vedere ca a fost „infliuențat” de un inamic „puternic și insidios”. Bakanov a fost demis de președintele Volodimir Zelenski in urma cu doua zile. Fii la…

- Președintele Ucraine, Volodimir Zelenski, a demis-o pe Irina Venediktova din funcția de procuror general al Ucrainei. Ivan Bakanov a fost, de asemenea, revocat din funcția de șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara, in discursul sau nocturn adresat natiunii, ca i-a demis pe seful serviciilor de securitate interna (SBU), prietenul sau din copilarie si asociatul sau Ivan Bakanov, dar si pe procurorul general, Irina Venediktova, o aliata apropiata,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis duminica seara decretele prin care i-a eliberat din functie pe șeful Serviciului de Securitate de Stat și pe procurorul general al Ucrainei, relateaza Reuters. Liderul de la Kiev spune ca oficiali din institutiile conduse de Ivan Bakanov și Irina Venediktova…

- Un consilier al unui deputat ucrainean a fost recrutat de FSB și scurgea informații importante spionilor ruși, a precizat Serviciul de Informații al Ucrainei. Barbatul al carui nume nu a fost facut public a fost reținut. Serviciile de Securitate ale Ucrainei (SBU) au declarat ca barbatul a primit intre…

- UPDATE O rețea de spionaj a rușilor a fost eliminata in urma unor raiduri ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, anunța Sky News. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) susține ca a „neutralizat o rețea extinsa de informații FSB” despre care se presupune ca spiona trupele ucrainene și transmitea…

- La Odesa, propagandistii rusi vor sa provoace violente in ajunul tragicii date de 2 mai - cand se comemoreaza revoltele din 2014 in timpul carora aproape 50 de oameni au murit in oras, sustine departamentul Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Odesa.