- Muzeul Județean Mureș va invita la ultimul eveniment dedicat expoziției "Paulinii", unde il va avea ca invitat special pe profesorul de istorie Marcel Bartic. Evenimentul va avea loc joi, 29 decembrie 2022, de la ora 18.00, in cladirea Muzeului din Cetatea Targu Mureș. Marcel Bartic este profesor de…

- Expoziția retrospectiva Pittner Oliver (1911–1971) este organizata de Secția de Arta a Muzeului Județean Mureș, in Palatul Culturii și poate fi vizitata pana pe30 aprilie 2023. Organizatorii au pregatit o serie de evenimente speciale lunare, printre care și acest ghidaj, susținut de Dr. Csaba Salat,…

- Craciunul se apropie, iar fascinația oamenilor pentru ornamente și decorațiuni festive este tot mai mare. Așadar, targul artizanal și de obiecte de design Craft Christmas by Herbio se va organiza anul acesta la Palatul Culturii, in perioada 9-11 decembrie, tocmai pentru a oferi tuturor ocazia sa se…

- Sute de obiecte realizate de persoane cu dizabilitati din Harghita si de cei apropiati lor au fost oferite spre vanzare, azi, la Miercurea-Ciuc, in cadrul traditionalului targ organizat in fiecare an cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilitati. Evenimentul s-a desfasurat sub arcadele…

- In perioada 6 decembrie – 15 ianuarie 2023, Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» prezinta publicului, la Muzeon in Cluj-Napoca, expoziția de arta plastica «Lumea prin ochii artiștilor evrei ai Școlii baimarene de pictura». Expoziția reunește creațiile cele mai reprezentative de pictura…

- Muzeul Județean Mureș, in parteneriat cu Programul Topografia Monumentelor Istorice din Targu Mureș, organizeaza cea de-a cincea ediție a simpozionului științific de istoria artei, intitulat „Metamorfoza orașului". "Tema din acest an se leaga de cladirile care au servit ca model arhitectural și artistic…

- In perioada 31 octombrie – 29 noiembrie 2022 RETIM și ADID Timiș organizeaza o noua campanie prin care se colecteaza gratuit deșeuri periculoase din menajer. Aveți mare grija cum gestionați aceste deșeuri pentru ca daca acestea sunt abandonate in locuri neamenajate pot polua grav mediul inconjurator!…

- Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor vegetale organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom S.A. se va desfașura in 31 octombrie – 25 noiembrie 2022, in tot județul Bistrița-Nasaud! In aceasta campanie, se vor colecta gratuit deșeurile biodegradabile provenite din gradini, din toaletarea…