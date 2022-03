Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 martie – 23 aprilie se va desfașura prima campanie din acest an de colectare GRATUITA a deșeurilor de echipamente electrice precum și a deșeurilor voluminoase, pentru locuitorii din municipiul Buzau. In cadrul campaniei, buzoienilor li se ofera posibilitatea de colectare a deșeurilor…

- Articolul Punct nou pentru predarea deșeurilor voluminoase generate de cetațenii municipiului Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incepand cu luna martie buzoienii au posibilitatea de a se debarasa de deșeurile voluminoase in mod gratuit și rapid, prin predarea acestora la noul punct de…

- Sambata, 26 februarie 2022, cei care au aparate electrocasnice sau elecrtronice vechi pot scapa de ele, in mod GRATUIT. Cum puteți preda deșeurile electrice și electronice? – Apeland 0755 406 406 pentru ridicarea de acasa – Completand formularul online: roecollect.ro/solicita-ridicare-deee – 24h/7zile…

- RER-RETIM: Colectare gratuita a deșeurilor voluminoase și periculoase in Alba Iulia, Aiud, Teiuș, Ocna Mureș și comunele limitrofe In perioada 24 februarie – 28 martie 2022 Asocierea RER Vest – RETIM organizeaza prima campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și a celor periculoase din menajer…

- ADI Deșeuri și Supercom au demarat in aceasta saptamana prima campanie de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase in 2022. Pentru ca aceasta sa se deșfașoare cat mai eficient, aveți mai jos cateva recomandari: 1. Verificați programul de colectare de pe strada sau din localitatea dumneavoastra pe…

- A inceput campania de colectare GRATUITA a deșeurilor voluminoase, anunța ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud. Campania se desfașoara in perioada 14 – 19 februarie. Pentru ca aceasta sa se deșfașoare cat mai eficient, ADI Deșeuri face cateva recomandari. „Verificați programul de colectare de pe strada sau…

- Ce facem cu mobila, salteaua, covoarele vechi?. Campanie RETIM și ADID Timiș de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase din zona 0 Ghizela a judetului Timis. Inca din primele zile ale anului, RETIM impreuna cu ADID Timiș...

- Brazii de Craciun pot fi adusi, pana pe 16 ianuarie, la cele 12 puncte de colectare separata a deseurilor reciclabile amenajate in toate cartierele Sectorului 6, potrivit unui comunicat al autoritatii locale transmis, marti, AGERPRES. Acestea functioneaza zilnic, in intervalul 8,00 - 18,00. Adresele…