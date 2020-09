Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala genereaza intamplari comice. Lupta intre PSD si PNL se da intr-o comuna de langa Targoviste se duce prin dispozitii de domeniul absurdului.Primarul PSD al comunei Ocnita, Eduard Barcau, a semnat vineri, 4 septembrie, o dispozitie prin care modifica responsabilitatile viceprimarului…

- O campanie de testare in masa gratuita pentru depistarea coronavirusului a inceput marți in Hong Kong, China. Probele sunt prelevate in 141 de centre de testare din cele 18 districte ale orașului, relateaza Agerpres.Campania ainceput la ora 08:00, iar in primele doua ore au fost testate mai mult de10.000…

- Inspectoratul General al Poliției Romane va desfașura, in perioada iulie 2020- ianuarie 2021, o campanie de informare pentru prevenirea accidentelor produse prin electrocutare in sectorul transporturilor feroviare. Campania ”Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” are ca scop conștientizarea populației…

- Campania lui Donald Trump a transmis joi seara, in timp ce Joe Biden isi sustinea discursul de acceptare a nominalizarii pentru rolul de candidat democrat la Casa Alba, un comunicat in care il numeste pe oponentul presedintelui „pion al radicalilor de stanga”, potrivit news.ro.Trump le-a spus sustinatorilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19, potrivit Agerpres."Am adoptat astazi in guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27…

- Campania electorala pentru alegerile locale din acest an va fi una atipica, de care nu am mai avut in Romania pana acum, iar acest lucru se intampla din cauza epidemiei de coronavirus si a masurilor de protectie luate de autoritati pentru a se putea preveni astfel raspandirea cazurilor de infectie.

- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.