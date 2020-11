Stiri pe aceeasi tema

- Jacob Blake, un afro-american in varsta de 29 de ani, se pregatea sa-și aniverseze fiul de 8 ani. A auzit insa țipetele unor femei care se certau. Acesta a incercat sa intervina, dar echipajul de poliție, chemat sa aplaneze conflictul, a ințeles greșit gestul lui. Imagini video postate pe rețelele de…

- Avem 1.089 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 10 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. 12 persoane au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, s-a inregistrat și un deces. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate…

- Totul s-a intamplat miercuri dupa-amiaza. Doi tineri s-au oprit la rastelul STPT amplasat la intrarea in Parcul Botanic, iar unul dintre ei a tras cat a putut de tare de o trotineta pe care incerca sa o desprinda din standul de incarcare/andocare. Dupa ce s-a chinuit timp de doua minute, acesta a…

- Un agent de politie in cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti a fost retinut de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, el fiind acuzat ca a primit 500 de euro de la o persoana pentru a o ajuta sa treaca de proba de traseu in vederea obtinerii permisului de…

- Dupa ce au fost difuzate imagini in care se presupune ca Vulpița ar fi intreținut relații intime cu un alt barbat, o asociație pentru protejarea demnitații drepturilor omului vrea sa depuna plangere la poliție impotriva emisiunii Acces Direct. Vulpița și Viorel revin de astazi la TV De astazi, soții…

- Poliția a descins in cluburile de pe litoral pentru a verifica daca oamenii respecta sau nu normele impuse in pandemie.Mai multe cluburi de pe litoral au fost amendate de politistii constanteni sambata seara pentru ca nu respectau regulile de distantare fizica, valoarea amenzilor fiind de…

- Organizatorii unei nunti la care au participat peste 100 de persoane au fost amendati de Politie pentru nerespectarea masurilor dispuse de autoritati pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, a informat, vineri, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. "In data de 13 august a.c., in cadrul…

- Guvernul francez va mobiliza agentii de politie si jandarmii pentru a impune purtarea mastii si in spatiile publice deschise. In aceste locuri, aceasta masura a devenit obligatorie, potrivit Agerpres. Gabriel Attal, purtatorul de cuvant al guvernului, a declarat aseara ca vor fi mobilizate fortele de…