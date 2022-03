Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au venit in țara noastra dupa atacurile rusești din Ucraina. Printre acestea se numara și Ana și Galina, doua mamica care au fost nevoite sa vina in Romania pentru a scapa de razboiul care a inceput in țara lor.

- De joi, 24 februarie, ziua cand Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, in Romania au intrat aproximativ 89.000 de refugiați ucraineni si au iesit 50.000, potrivit datelor comunicate marți, 1 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, pe teritoriul Romaniei se afla aproximativ 39.000 de refugiați din…

- Copiii școlii generale nr.5 din localitatea Deva au transmis un mesaj de incetare a razboiului din Ucraina intr-un mod cat de poate de inedit. Mai exact, ei au umplut gardul școlii cu zeci de porumbei din polistiren, unii albi alții colorați. ”Mesajul de la școala nr 5 din Deva, o emblema pentru toata…

- Peste jumatate de milion de ucraineni au fugit din calea razboiului. Anuntul a fost facut de seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, Filipo Grandi. Organizatia Natiunilor Unite estimeaza ca 4 milioane de oameni se vor refugia din Ucraina, in mare parte femei si copii.

- Anuța Motofelea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca este dispusa sa primeasca acasa doua sau trei familii, mame cu copii, care fug din calea razboiului din Ucraina. Cantareața de muzica populara, Anuța Motofelea a anunțat pe pagina sa de Facebook ca este dispusa sa primeasca acasa doua sau trei familii,…

- Refugiatii din Ucraina au continuat sa intre in Romania, si in cursul acestei nopti, la vamile de la frontiera cu Ucraina. Fie ca doar tranziteaza Romania sau raman cateva zile pana isi clarifica situatia, toti ucrainenii care ajung la noi au parte de sprijin.

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca fiecare familie din Ucraina care fuge din calea razboiului spre Romania va gasi "alinare si sprijin", subliniind implicarea, in aceste zile, a reprezentantilor social-democrati in diverse actiuni de tip umanitar, dar si faptul…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi.Astefl, mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe…