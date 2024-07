Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații și specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba Iulia, continua sa desfașoare activitați dedicate…

- Nr. 233 din 2 iulie 2024 BULETIN INFORMATIVprivind evenimente si activitati din data de 1 iulie 2024 Vacanta in siguranta La data de 1 iulie a.c., politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii si Biroului Siguranta Scolara au desfasurat activitati de tip outdoor cu prescolari…

- Timpul alocat de parinți copiilor pentru activitați comune și joaca depinde in mare masura de varsta copiilor. Astfel, in cazul copiilor sub 10 ani, doar doi din cinci parinți (42%) spun ca aloca peste doua ore pe zi acestor activitați, arata rezultatele unui studiu național realizat de Salvați Copiii…

- Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” din Craiova este una dintre cele sase unitati medicale din tara incluse intr-o campanie de donare de paturi initiata de Fundația pentru Copii Ronald McDonald (RMHC). Spitalul craiovean a primit 25 paturi de salon pentru copil și insoțitor, in valoare de 217.284,93…

- Vacanța de sfarșit de an școlar se apropie cu pași repezi, iar mulți dintre cei care au copii la școala se intreaba cum se vor incheia mediile elevilor la finalul anului școlar 2024. Daca și tu te afli printre aceștia, in randurile care urmeaza vei gasit exemple de calcul pentru media generala anuala.…