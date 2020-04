Campania #Stai #acasa, demarata de CT BUS (video) CT Bus a demarat campania Stai acasa, indemandu i pe calatorii din Constanta sa stea in case si sa iasa afara, doar daca merg la munca sau au vreo urgenta.Mai mult, mesajul "Stai acasaldquo; a fost scris in curtea CT Bus, cu ajutorul autobuzelor."Angajatii CT Bus sunt la datorie in aceasta perioada pentru a fi alaturi de cei care merg la serviciu, ca familie sa ramana in siguranta acasa. Din nou transportam valorildquo;, au transmis reprezentatii CT Bus. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

