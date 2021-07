Stiri pe aceeasi tema

- Campania „Sete de carte”, inițiata de Aquatim, Fundația Aquatim, Administrația Bazinala de Apa Banat și Asociația CRIES, s-a incheiat. „Sete de carte” a urmarit deopotriva incurajarea lecturii in randul copiilor și tinerilor și responsabilizarea acestora fața de mediu și comunitate, prin formarea unor…

- Lacul Buhui, in forma de vultur, se afla in inima Munților Aninei, chiar in Parcul Național Semenic – Cheile Carașului. Mulți turiști sunt atrași de aceasta zona, dar prea puțini cunosc istoricul acestei acumulari. Cei de la Administrația Bazinala de Apa Banat prezinta cele mai importante evenimente…

- INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA, in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila”și Casa Corpului Didactic „George Tofan”Suceava, a implementat pe o perioada de 36 de luni proiectul ”E-PROFI – Educatie prin PROgrame de Formare Inovative…

- Ne face o deosebita placere sa va comunicam faptul ca, in urma lansarii Concursului „POVESTEA STRAZII MELE”, inițiat de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, sub egida Consiliului Județean Vrancea, prin Secția de „Carte veche și colecții speciale”, au raspuns invitației noastre 21 de participanți…

- Pe final de an școlar, sub sloganul „Un elev, o carte”, Asociația „Fiii comunei Obilești” a organizat in premiera in data de 04.06.2021, la Școala Gimnaziala nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tataranu, județul Vrancea o expoziție de carte cu donare. Prin carțile daruite membrii asociației și-au propus sa…

- Proiectul prin care Administrația Bazinala de Apa Banat reabiliteaza barajul stavilar și ecluza de la Sanmihaiu Roman mai are nevoie de bani pentru a termina amenajarea insulei și reabilitarea cantoanelor de exploatare care au destinație administrativa. In acest sens, pentru finalizarea proiectului…

- Campania umanitara „Fa Rai din ce ai…”, organizata de Filarmonica Pitești in cursul lunii aprilie, a ajuns la final. Astazi, familii cu doi, trei, patru sau cinci copii din municipiul Pitești, familii aflate in evidențele DAS, au primit de la angajații filarmonicii produsele donate de catre piteșteni.…

- Timișorenii au stat și la coada, iar mulți au mers și noaptea sa se vaccineze anti-Covid. Daca in prima noapte au trecut pe la „maraton” puțin peste 300 de oameni, in a doua noapte numarul lor a fost ceva mai mare, pentru ca duminica sa scada la loc, scrie tion.ro Duminica, puțin dupa miezul nopții,…