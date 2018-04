Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis public, luni, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, un mesaj de susținere pentru ministrul justiției, Tudorel Toader. Dragnea a precizat ca a citit raportul in baza caruia Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, și a adaugat…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic – Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. “Vom continua sa colaboram, sa…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, nu vrea sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul scandalului de la DNA Ploiești, pentru ca i-ar intarzia planu de masuri in privința conducerii DNA. Aflat intr-o vizita de lucru in Japonia, Tudorel Toader a declarat, luni, la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), organizație a diasporei siriene, cu sediul la Londra. Pilotul a fost…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila. UDMR este singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Audierile au inceput la ora 8.00. Aviz pozitiv in comisie pentru Victor Negrescu, ministrul propus…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a participat, vineri, la instalarea noului sef al Politiei Romane, Catalin Ionita, si a adjunctului sau, Florin Dragnea. Ministrul sustine ca a transmis „asumarea unei misiuni care priveste reforma profunda”. „A fost o discutie prin care am transmis, mai degraba,…