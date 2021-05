Stiri pe aceeasi tema

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a ajuns la 23% in București. Bilanțul pe țara arata ca in total au fost vaccinate 2.675.872 de persoane, din care 2.018.145 cu serul Pfizer, 243.746 cu cel Moderna si 413.981 cu cel de la AstraZeneca. „Pot sa va spun ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti. Este…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 910.298 de pacienți au fost declarați vindecați. La capitolul persoane vaccinate, lucrurile stau astfel. De la inceputul campaniei și pana in prezent, au fost…

- Campania nationala de imunizare anti-Covid urmeaza sa fie accelerata Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ Campania nationala de imunizare anti-Covid continua si urmeaza sa fie accelerata - autoritatile anunta ca peste 70.000 de persoane înscrise pe listele de asteptare…

- 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, informeaza Agerpres.Valeriu Gheorghita a declarat ca cetatenii straini cu drep de sedere in Romania se vor putea programa…

- Anunțul a fost facut vineri de premierul Boiko Borisov, la o zi dupa decizii similare anunțate de Danemarca, Islanda si Norvegia.”Am dispus oprirea vaccinarilor cu AstraZeneca pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) elimina orice dubiu privind inocuitatea sa”, a precizat șeful Guvernului…

- De la finalul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, și pana pe 1 martie 2021, aproape 950.000 de romani s-au vaccinat impotriva COVID-19. In total, au fost inregistrate 5.458 de reactii adverse. Campania de vaccinare a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum…

- Pe 27 decembrie 2020 , Romania a dat startul campaniei de vaccinare, dupa ce, cu doua zile inainte, pe 25 decembrie , vaccinul anti-COVID produs de Pfizer a ajuns in țara noastra. Campania de vaccinare a inceput cu lucratorii din domeniile sanatații și social și continua in prezent cu etapa a doua,…