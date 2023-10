Așa au crezut majoritatea victimelor inecului. Ca lor nu li se poate intampla. Insa, natura nu ține cont de parerile tale. Cazurile de inec sunt mult mai comune decat ai crede. Alege sa inoți doar in siguranța! In primele opt luni ale anului, pompierii au desfașurat 340 de misiuni de cautare și salvare in rauri, […] Articolul Campania „Mie nu mi se poate intampla” a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .